Biologische kengetallen geven inzicht in bodemleven

Eurofins Agro maakt de biologische bodemkwaliteit van een perceel inzichtelijk.

Op het uitslagformulier van het uitgebreide grondonderzoek meldt het onderzoekslaboratorium nu ook de microbiële biomassa, de microbiële activiteit en de verhouding tussen schimmels en bacteriën.

Om deze 3 biologische kengetallen te bepalen, ontwikkelde Eurofins Agro een routinematige PLFA-bepaling. PLFA staat voor Phospholipid Fatty Acid ofwel fosfolipidenvetzuren. Ieder levend organisme bevat deze vetzuren. Wanneer de organismen dood gaan, worden de vetzuren in de bodem snel afgebroken. De hoeveelheid vetzuren hebben dus betrekking op levend bodemleven. De microbiële activiteit wordt bepaald door te meten hoeveel organische stof het bodemleven afbreekt.

Inzicht in mineralisatie

De verhouding tussen schimmels en bacteriën geeft inzicht in het mineralisatieproces. In grond met veel schimmels wordt organische stof opgebouwd en is de afbraak gering. In bodems met relatief veel bacteriën is de afbraak van organische stof hoger, zodat stikstof en zwavel meer mineraliseert.

De uitkomsten van het onderzoek worden uitgedrukt in een waardering ten opzichte van het gemiddelde. Concrete adviezen zijn er nog niet aan gekoppeld. Volgens productmanager Arjan Reijneveld is dit een eerste stap om meer zicht te krijgen op complexe bodemprocessen. Meer kennis van de biologische parameters maakt het mogelijk om gerichte maatregelen te nemen. De nieuwe parameters lopen mee in proeven om zo tot een advisering te komen.