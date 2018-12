Arrestatie topvrouw Huawei drukt sojaprijs

De sojaprijs daalde donderdag op de termijnmarkt in China. Handelaren vrezen dat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China weer oplaait, doordat de VS achter de arrestatie zit van topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese concern Huawei.

Meng Wanzhou werd in Canada gearresteerd op verzoek van de VS. Die beschuldigen haar van verboden leveranties aan Iran. China is hier erg boos over.

De rust was juist wat terug gekeerd op de sojamarkt nadat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping afgelopen weekend vriendelijke woorden met elkaar hadden gewisseld op de G20 top in Argentinië. Ze besloten de handelsoorlog voorlopig stil te leggen. Die barstte begin dit jaar los, want Trump vindt dat China oneerlijk zaken doet door exportbedrijven fors te steunen.

Door de handelsoorlog ligt de export van Amerikaanse soja naar China vrijwel stil. Dat drukt de sojaprijs sterk in de VS. De sojaprijs was woensdag net naar het hoogste niveau gestegen in 4 maanden. Nu zakt de prijs weer door de arrestatie van de Huawei-topvrouw.