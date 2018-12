Areaaluitbreiding nekt bietenprijs 2017 Südzucker

Südzucker schoot met de verhoging van het uitgezaaide areaal in 2017 met 20 tot 25% niet alleen in de eigen voet, maar sleurde ook haar bietentelers mee richting een niet meer voldoende rendabele teelt.

Dat stelt Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) in haar nieuwsbrief.

CBB baseert deze conclusie op basis van de eindbetaling teelt 2017, die eind november 2018 werd uitbetaald aan de teler. Südzucker is eigenaar van Tiense Suikerraffinaderij. Eind november keerde Südzucker een nabetaling uit van € 1,26 per ton bieten op basis van 17% suiker voor de in 2017 geproduceerde bieten buiten contract. Deze nabetaling brengt de totale p[rijs voor de bieten buiten contract op € 15,43 per ton, bij een suikergehalte van 17% en inclusief pulpvergoeding.

Contractprijs oogst 2017 € 23,52 per ton

In juni 2018 maakte Südzucker bekend dat de contractprijs oogst 2017 € 23,52 per ton bedroeg. Op basis van de surplusprijs en de contractvoorwaarden heeft CBB kunnen achterhalen dat de in juni gepresenteerde contractprijs oogst 2017 bestaat uit € 20.57 bietprijs (inclusief pulp) en € 2,95 prijssupplement. Uit de € 20,57 per ton bieten à 17% suiker heeft CBB op basis van de prijstabel uit het bietencontract berekend dat de gemiddeld verkoopprijs van de suiker zo’n € 370 per ton bedroeg. Echter, men mag ervan uitgaan dat een suikerproducent de meeste suiker contracteert bij aanvang van de campagne, en die leunde toen aan tegen de € 390 tot € 400 per ton. Ergo, de te lage suikerbietprijs 2017 van Südzucker is dus wellicht volledig te wijten aan een overproductie die later tegen niet-rendabele prijzen afgezet werd op de wereldmarkt.

Ter vergelijking: Cosun betaalde haar Nederlandse telers voor oogst 2017 een bietenprijs van € 45,62 per ton, bij 17% suiker. Bijna 2 keer zoveel als de Tiense Suikerraffinaderij haar Belgische telers betaalde.

Bietenprijs 2018 zeker niet hoger

Over de bietenprijs 2018 heeft Tiense Suikerraffinaderij nog niks naar buiten gebracht, anders dan dat de kans klein is dat deze hoger zal zijn dan die van 2017. De prijsopleving van de suikerprijs op de wereldmarkt was daarvoor van te korte duur.

Wel zijn de opbrengstcijfers bekend geworden. Voor het werkgebied van de fabriek in Tienen verwacht het concern een gemiddelde hectare-obprengst van 82 ton met 18,7% suiker. Voor het werkgebied bij de fabriek in het Waakse Longchamps zal dat 79 ton zijn bij 18,6% suiker.