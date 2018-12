Algerije wil af van Nederlands pootgoed

Algerije hoopt in 2021 geen buitenlands pootgoed meer nodig te hebben.

Het land wil de stammen telen in kassen en die vervolgens vermeerderen in de buitenlucht. Nederland is de grootste leverancier van pootgoed aan Algerije.

In 2021 geen import van pootgoed

Dat zei landbouwminister Abdelkader Bouazghi onlangs in Guelma bij de opening van een kassencomplex in het noordoosten van Algerije. De kassen zijn gebouwd op het agrarisch bedrijf Richi Abdelmadjid, meldt de Algerijnse nieuwssite DZ Breaking. Het bedrijf heeft ruim 1.000 hectare grond tot zijn beschikking. Daarvan is 100 hectare bestemd voor de vermeerdering van pootaardappelen. De stammen, het eerste uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt, worden geteeld in 325 kassen. Dit jaar zijn 800.000 miniknollen uitgeplant in de kassen. Volgens de minister laat dit bedrijf zien dat Algerije in 2021 geen pootgoed meer hoeft te importeren uit het buitenland. “Dan kunnen we voorzien in onze eigen behoefte aan hoogwaardig pootgoed.”

10% van totale export

Algerije is een van de belangrijkste bestemmingen van Nederlandse pootaardappelen. Van oogst 2017 ging 82.372 ton naar Algerije. Dat is 10% van de totale export (810.853 ton). Alleen België en Duitsland kochten meer Nederlandse pootgoed van de oogst van vorig jaar.

Directeur Jan van Hoogen van handelshuis Agrico gelooft niet dat Algerije deze ambitie kan waarmaken. “Iedere 10 jaar staat er een minister op in Algerije die roept dat het tijd wordt dat ze geen pootgoed gaan importeren. Ik heb dat al 3 keer meegemaakt. Daarnaast willen de Algerijnen vooral monopolierassen telen omdat ze daar goede resultaten mee halen. Die gaan wij natuurlijk niet zomaar weggeven. Verder is de ziektedruk zo hoog dat de latere generaties aardappelen meestal hele slechte resultaten halen.”