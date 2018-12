Agrifirm: strooi gips tegen kluitvorming na beregening

Wie veel heeft beregenend, heeft mogelijk veel natrium aangevoerd. Dat kan leiden tot kluitvorming. Dit schetst coöperatie Agrifirm na de afgelopen droge zomer.

Gips strooien is de oplossing voor kluitvorming. Zeker in de kustgebieden en in Flevoland komen hoge zoutwaardes voor in het bronwater. Dit kan worden gemeten door de EC, de geleidbaarheid, vast te stellen. Een grondanalyse is leidend bij de te nemen maatregelen. Een gift van 2.500 kilo gips per hectare is meestal al voldoende om kluitvorming te voorkomen, geeft Agrifirm aan.