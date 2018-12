Agrico streeft alle tafelaardappelen PlanetProof

Agrico streeft ernaar dat in 2019 of 2020 al haar tafelaardappelen onder het keurmerk PlanetProof worden geteeld.

Volgens directeur Jan van Hoogen is dat een haalbare kaart, omdat in 2018 al bijna 50 procent van het areaal bij Agrico onder PlanetProof is geteeld. In 2017 hebben de eerste telers van Agrico onder PlanetProof geteeld. Op basis van deze ervaring is het areaal gegroeid in 2018. Naast de administratieve inspanning loopt een teler risico in de teelt om aan dit keurmerk te voldoen. Hiervoor heeft Agrico samen de telers een regeling ontwikkelt. De kosten hiervan moeten uit de markt worden gehaald. Hiervoor is een goed ketenoverleg noodzakelijk.

Teler blijft vrij om niet aan keurmerk te verbinden

Het jaarverslag van Agrico meldt dat alle tafelaardappelen vanaf 2019 aan het keurmerk moeten voldoen. Dat is te stellig gesteld, zegt Van Hoogen. Een Agrico-teler blijft vrij zich niet aan het keurmerk te verbinden. Dat een teler niet PlanetProof gecertificeerd wil zijn, betekent dus niet dat hij van Agrico geen areaal meer krijgt toegewezen. Het betekent waarschijnlijk wel een andere uitbetalingsprijs, omdat de tafelaardappelen dan voor export of andere bestemmingen weg moeten. Overleg hierover loopt via de poolcommissie. Voor oogst 2020 zal hier duidelijkheid over zijn. Export heeft bij Agrico maar een klein aandeel. Vrijwel alle bij Agrico geteelde tafelaardappelen worden via Nederlandse supermarkten vermarkt. De Nederlandse supermarkten waarmee Agrico samenwerkt eisen PlanetProof-aardappelen. Albert Heijn eist het AH-keurmerk.

Wederzijdse afhankelijkheid

Van Hoogen begrijpt dat haar telers niet zitten te wachten op weer een nieuw keurmerk. Ze moeten al voldoen aan tal van keurmerken, waaronder GlobalGap. Daar komt PlanetProof met haar extra eisen weer bovenop. Maar tegen de supermarkten zeggen dat ze de boom in kunnen met PlanetProof, is volgens Van Hoogen geen optie. De wederzijdse afhankelijkheid is daarvoor te groot. “Het is voor ons ook een license to produce richting consument. De consument eist tegenwoordig duurzaam geteelde aardappelen, en PlanetProof is een instrument om aan te tonen dat onze aardappelen duurzaam zijn geteeld.”