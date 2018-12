Aflandpool Aviko Potato gemiddeld € 220,42 per ton

De pool af land met voorverkoop van Aviko Potato heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 220,42 per ton voor de rassen Zorba en Innovator. Voor de Fontane was dat € 210,20 per ton en voor de overige rassen € 215,31 per ton.

De uiteindelijke omvang van de pool was als gevolg van de droogte tijdens het groeiseizoen 25% kleiner dan verwacht. Dat maakt de Aardappel Telers Commissie (ATC) bekend. Gelet op het grote aanbod van oogst 2017 dat nog boven de markt hing, waren in het begin van de zomer de verwachtingen op een hoge prijs gematigd. Tot eind juni noteerde de termijnmarkt op een niveau van € 140 tot € 160 per ton. Door het overschot aan aardappelen vanuit vorig oogstjaar, dat lang boven de markt is blijven hangen, was het voor de ATC lastig om middels goede voorverkopen een stevige basis onder de prijs te leggen. In juli kantelde de markt, toen duidelijk werd dat het aanbod aardappelen als gevolg van de droogte definitief fors kleiner uit zou gaan vallen. De gemiddelde EU-5-opbrengst was 20% kleiner dan vorig jaar. In de voor de pool belangrijke teeltregio’s Oost-Nederland en Noordoost-Nederland bleef de oogst ruim meer dan 20% achter op het gemiddelde. Als gevolg van de aanhoudende droogte steeg het prijsniveau binnen 2 weken tot € 315 per ton. Echter, omdat het poolvolume door de droogte een kwart kleiner dan normaal uitviel en een gepland volume was voorverkocht, was het aandeel vrij binnen de pool verhoudingsgewijs gering en kon minder geprofiteerd worden van de prijspiek.