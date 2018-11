Zeeuws zoetwater wordt schaars, benutting kan beter

De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland staat onder druk. Telers moeten actief op zoek naar mogelijkheden om hun gewassen van voldoende vocht te voorzien.

De beschikbaarheid van zoet water op de Zeeuwse kleigronden is niet meer vanzelfsprekend. Telers moeten in toenemende mate rekening houden met een mogelijk vochttekort en daardoor lagere gewasopbrengsten. Delphy adviseur Pierre Cammaert vertelde tijdens de bodemdag in Colijnsplaat (Zld.) dat 20 jaar geleden bijna niemand in Zeeland beregende. Dit extreem droge jaar was voor veel telers de aanleiding om een zogenoemde diepdrain aan te leggen om water op te kunnen pompen. Een diepdrain is een horizontale buis in een zoetwaterbel. Is deze zoetwaterlaag dik genoeg dan kan daar zoet water uit gepompt worden zonder dat er direct verzilting optreedt.

Weersextremen

Teeltjaar 2018 was weliswaar uitzonderlijk droog, maar metingen in de laatste 20 jaar laten zien dat weersextremen met langere droge, maar ook natte perioden vaker voorkomen. Vooral het voorjaar wordt droger, dan valt er gemiddeld 10 millimeter minder neerslag dan 20 jaar geleden. De winter en de herfst zijn daarentegen natter geworden.

Profielschade

Zuinig zijn op het bodemprofiel is een mogelijkheid om de vochtvoorziening te verbeteren. Een ongestoord profiel lichte zavelgrond kan het gewas via capillaire werking bij een bewortelbare diepte van 1,5 meter 2 millimeter water per dag uit het grondwater voor het gewas leveren. Voorwaarde is dan wel dat er geen verdichte storende lagen in het profiel zitten. Profielschade door bijvoorbeeld slechte oogstomstandigheden in het jaar ervoor kan de vochtvoorziening vanuit het profiel zo maar halveren. In een zandondergrond daarentegen met een kleinere bewortelbare zone komt beduidend minder grondwater naar boven.

Peilgestuurde drainage

Bij een beperkte bewortelbare zone is peilgestuurde drainage een optie. Zodra het werk in het voorjaar klaar is, kan de grondwaterstand omhoog om een waterbuffer op te bouwen. In de praktijk valt dat opslaan volgens Cammaert tegen omdat er in die periode meestal niet zoveel regen valt en de gewassen ook al water gaan verdampen. Zo’n systeem heeft vooral nut wanneer water geïnfiltreerd kan worden. Een nadeel van een verhoogde grondwaterstand is de kleinere neerslagberging wanneer er in korte tijd veel regen valt.

Druppelirrigatie

Met druppelirrigatie zijn volgens Delphy-adviseur Sigrid Arends afgelopen seizoen erg goede resultaten bereikt. Bij consumptieaardappelen bijvoorbeeld leverde een perceelsgedeelte met druppelirrigatie 9 ton meer aardappelen op dan het deel dat met een haspel beregend is. Daar komt nog bij dat met druppelirrigatie minder water gebruikt is. Dat is zeker in gebieden met weinig zoet water beschikbaar een groot voordeel.