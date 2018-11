Wingssprayer zoekt € 1 miljoen via crowdfunding

Wingssprayer gaat via crowdfunding op zoek naar € 1 miljoen om zijn onkruidbestrijdingsmachine wereldwijd in de markt te zetten. Het bedrijf belooft een rendement van 7%.

Wingssprayer heeft na jaren van ontwikkeling met hulp en inbreng van agrarisch ondernemers en overheden een duurzaam spuitsysteem op de markt gezet. Het is een sproeisysteem voor gewasbescherming dat zorgt voor een fijne bedekking met veel kleine druppeltjes, waardoor de gewassen optimaal beschermd zijn.

De ‘wings’ veroorzaken tijdens het rijden een luchtstroming die ervoor zorgt dat de vloeistof alleen terechtkomt op het gewas, dat tegelijk in beweging wordt gebracht. Dit voorkomt verspilling van gewasbeschermingsmiddelen.

Opstartfase voorbij

De inzet om een beter en totaal ander spuitsysteem te ontwikkelen en daarna op de markt te brengen was lastig, erkent Wingssprayer. De opstartfase is achter de rug en het bedrijf gaat zijn techniek nu op de wereldmarkt zetten.

Het crowdfundingsproject is goedgekeurd voor een bedrag van € 1 miljoen. Er moet € 650.000 via het Collin Crowdfund-bureau opgehaald worden en € 350.000 via hun zusterorganisatie Knab.

Voordat deze crowd op de site bij Collin voor iedereen (hun 16.000 contacten en investeerders) is te zien is, moeten Wingssprayer zelf eerst 10% (€ 65.000) zien op te halen. Wingssprayer belooft een rendement van 7% op het ingelegde geld.