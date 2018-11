Volop kansen voor Europese sorghum

Op zowel economisch als ecologisch vlak zijn de kansen voor de Europese sorghumteelt talrijk.

Dat concludeert branchevereniging Sorghum ID na het tweede Europese Sorghum Congres dat deze maand werd gehouden in Milaan. “We moeten alle partijen in de sorghumsector verbinden om nieuwe en duurzame markten te vinden”, zei Daniel Peyraube, president van Sorghum ID. “Productiebestendigheid, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, is onze vereiste.”

Amerikaanse importheffing op sorghum

De Amerikaanse importheffing op sorghum is positief voor de exportmogelijkheden naar China en dat vraagt om een gestructureerde industrie.

Op het congres werd duidelijk dat de kwaliteit van Europese sorghum aansluit bij de marktbehoeften (veevoederindustrie, menselijke voeding en biogasproductie).

Het gewas, een grasachtige – mogelijk alternatief voor mais – ondergaat constante genetische verbetering die leidt tot hybriden die beter bestand zijn tegen lage temperaturen en meer produceren. Sorghum heeft bovendien weinig input nodig en ook weinig water. Het is een veerkrachtig gewas. Dat maakt dat het goed past in een tijd waarin klimaatverandering voelbaar is, stellen de betrokkenen.