Veenkoloniale akkerbouwer komt € 100.000 tekort

Een gemiddeld veenkoloniaal akkerbouwbedrijf heeft dit jaar als gevolg van de droogte ruim € 100.000 minder aan bruto inkomsten dan over teeltjaar 2017.

Dat zei accountant Marion de Laat van accountantsbureau Accon avm tijdens een telersbijeenkomst in Valthermond (Drenthe).

Bedrijf met 110 hectare

In de berekening is uitgegaan van een bedrijf van 110 hectare met zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan. Over oogst 2017 lag het bedrijfsresultaat van dit gemiddelde bedrijf op € 146.000.

Voor aardappelen en suikerbieten is gerekend met een 35% lagere financiële opbrengst, voor granen is een 10% hogere opbrengst gerekend. De kosten zijn ook iets lager ingeschat. Dat resulteert voor 2018 in een bedrijfsresultaat van € 35.000, meer dan € 100.000 minder dan vorig jaar.

Maak een liquiditeitsbegroting

Om goed in beeld te krijgen wat dat betekent voor het bedrijf, adviseert bedrijfsadviseur Bert Knollema aan telers om een liquiditeitsbegroting te maken. Kort gezegd: wanneer komt hoeveel geld binnen en wanneer moeten rekeningen worden betaald? Zo’n begroting laat zien wanneer de pijn wordt gevoeld. Het rekening-courantkrediet zal veelal niet voldoende zijn om het tekort aan te vullen.

Stel investeringen en groot onderhoud uit

Voor de korte termijn adviseert Knollema om eerst een aantal uitgavenposten langs te lopen om hiervoor bij de bank een aanvullende financiering te vragen. Hierbij valt te denken aan uitstellen van investeringen en groot onderhoud aan machines en gebouwen.

Ga in overleg met crediteuren zodat rekeningen niet op een dieptepunt in de liquiditeitsbalans hoeven te worden betaald en overweeg om privégeld voor het bedrijf te gebruiken, adviseert Knollema. Dat bespaart ook op de belastingheffing in box 3.