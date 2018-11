Uireka: uien groen rooien zorgt voor hogere kwaliteit

Het oogsten van zaaiuien bij groen loof geeft een betere hardheid en huidvastheid en een nauwelijks lagere netto-opbrengst.

De lichte daling in netto-opbrengst staat niet in verhouding tot het oogstrisico later in het najaar. Dit blijkt uit 1-jarig onderzoek, uitgevoerd door het kenniscentrum UIKC in Colijnsplaat in kader van het ketenproject Uireka.

Het is al een aantal jaren een trend om zaaiuien steeds later te oogsten om een hogere opbrengst per hectare te realiseren, motiveert Uireka. De keerzijde van de medaille is de grotere kans op slechtere oogstomstandigheden en hierdoor minder goede hardheid, huidvastheid en kleur.

Minstens 30% groen loof op rooimoment

Om de uienteler handvatten te geven een bewuste keuze te kunnen maken tussen kwaliteit en de maximale netto-opbrengst, is vorig jaar onderzoek opgestart. De eerste resultaten geven meer inzicht in het effect van het oogsttijdstip (percentage groen loof) op de netto-opbrengst, huidvastheid en hardheid van de zaaiui. Het advies dat hieruit voorkomt, is: laat zaaiuien niet te ver afsterven. Streef naar minstens 30% groen loof op rooimoment. Daarmee blijft de goede kwaliteit behouden en wordt er niet ingeboet op de netto-opbrengst.

Met deze kennis kan de individuele uienteler zijn eigen optimum bepalen tussen opbrengst en kwaliteit afhankelijk van het teeltdoel van zijn gewas.