Uireka: geen invloed hoogte stikstofgift op uienoogst

De hoogte van de stikstofgift heeft volgens Uireka geen invloed op de kwaliteit van de uien.

Uit een eenjarig onderzoek naar de invloed van de stikstofgift op opbrengst, hardheid en huidvastheid van zaaiuien zijn geen betrouwbare verschillen gerold tussen 130 of 180 kilo stikstof (N)per hectare. Dat bijkt uit het onlangs gepresenteerde onderzoeksrapport van Uireka. Het onderzoek is in teeltseizoen 2017 uitgevoerd op de proefboerderij in Colijnplaat.

Door weersinvloeden kunnen parameters beïnvloed zijn, geven de onderzoekers aan. Een vervolgonderzoek voor meerdere jaren voorkomt de discussie over jaareffecten.

Hogere uienopbrengst bij hogere stikstofgift

Reden voor het onderzoek is de heersende overtuiging dat een hogere stikstofgift bij zaaiuien een hoger opbrengst geeft. Vanuit de verwerkende industrie wordt echter gewaarschuwd voor een slechtere kwaliteit, die zich vooral uit in een slechtere huidkwaliteit en minder harde uien.

Het is niet de bedoeling om een N-advies per ras te definiëren, maar een rassenfirma zou de informatie in zijn rassenbulletin kunnen gebruiken.