Uienexport na 19 weken gemiddeld 22.000 ton

De uienexport is in de eerste volle week van november uitgekomen op 25.370 ton, volgens de jongste, voorlopige cijfers van KCB/GroentenFruit Huis.

Het weekgemiddelde van het lopende seizoen is na de eerste week van november een fractie meer dan 22.000 ton. Dat is ten opzichte van dezelfde periode in het vorige uienjaar 11% minder, ten opzichte van het jaar daarvoor 4% minder.

Tot en met genoemde week ging een volume van bijna 420.000 ton naar het buitenland. Die hoeveelheid ging voor een zeer groot deel, ongeveer twee derde, naar Afrika, vooral het westen. De bestemmingen Senegal en Ivoorkust samen waren al goed voor 136.000 ton.

Binnen de EU is het Verenigd Koninkrijk de grootste afnemer van Nederlandse uien, met tot en met week 45 een hoeveelheid van 43.000 ton. Duitsland heeft in dezelfde periode iets minder dan 10.000 ton uit Nederland geïmporteerd, maar dat is wel ruim twee derde meer dan in de beide voorgaande seizoenen. Frankrijk, in oogstjaar 2016 nog goed voor 10.500 ton import uit Nederland, nam tot dusver 5.800 ton af. Dat is overigens wel 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.