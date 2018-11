Uienexport kleiner dan vorig jaar

Volgens de jongste gegevens van het KCB/GroentenFruit Huis beliep de Nederlandse uienexport in de laatste volle week van oktober een hoeveelheid van ruim 25.870 ton.

Met de uitvoer in oktober is het gemiddelde over de eerste 17 weken van het seizoen iets opgekrikt, naar 21.635 ton. Dat gemiddelde is ongeveer een tiende minder dan vorig seizoen, maar gezien de beduidend mindere beschikbaarheid van uien dit seizoen een respectabele hoeveelheid.

In totaal is bijna 368.000 ton uien naar het buitenland verscheept. Daarvan ging zoals gebruikelijk een zeer groot deel naar West-Afrikaanse bestemmingen. Senegal, Ivoorkust, Guinee, Mali en Mauretanië samen hebben tot dusver 44% van de Nederlandse uienexport opgenomen. Het is in tonnen gemeten weliswaar 41.000 ton minder dan vorig seizoen, toen met name de afzet in Senegal uitzonderlijk groot was, te weten 98.500 ton tot en met week 43, tegen 62.000 ton in dezelfde periode van het nu lopende seizoen.

Ook Groot-Brittannië is een grote afnemer: 38.000 ton in de genoemde periode, een fractie minder dan vorig seizoen, maar 13 procent minder dan in 2016.