Uienexport eind oktober ruim 20.000 ton

De export van uien is in de week van eind oktober, begin november uitgekomen op iets meer dan 20.000 ton. Aldus gegevens van KCB / GroentenFruit Huis.

In de periode vanaf de start van het seizoen begin juli is een totaal van bijna 390.000 ton Nederlandse uien verscheept. Dat is ten opzichte van het vorige seizoen, toen de export een enorme vlucht nam, 12% minder, ten opzichte van seizoen 2017-‘18 is het 5% minder. Veel van de uien gingen in week 44 nog steeds naar de belangrijke Afrikaanse bestemmingen. Zo nam Ivoorkust nog 4.000 ton af en Senegal 1.900 ton.

Wat de laatste bestemming betreft raakt de vaart er wat uit. Ten opzichte van vorig jaar is er 30% minder verkocht, ten opzichte van het seizoen ervoor 25%. Binnen de EU was Groot-Brittannië in week 44 de grootste uienklant. De Britten namen 2.250 ton af. De uitvoer naar Groot-Brittannië ligt met een seizoentotaal van 41.240 ton tot en met oktober 5% voor op vorig jaar. Onder de verre bestemmingen is Indonesië dit seizoen een groeier. Tot dusver ging er een hoeveelheid van 17.545 ton heen, een kwart meer dan vorig jaar.