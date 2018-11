Uienareaal krimpt door lage saldo’s Zuidwesten

De kaarten voor de uienteelt 2019 worden vroeg geschud: telers gaan voor de vroege teelt(en) en er vindt een lichte verschuiving plaats naar rode uien.

Sommigen bestellen zelfs al zaad voor teelt 2020, zodat ze nog beschikking hebben over de IC-coating (Mundial).

“De zaadverkoop is vroeg begonnen, zeker in de noordelijke helft van het land”, vertelt André Boot van Hazera tijdens de uientour waarmee het zaadbedrijf deze week in Tiel een groep telers bijspijkerde over de teelt. “Het zaad voor 2019 vliegt de deur uit. Soms zelfs al voor 2020, vanwege de toelating die vervalt voor de coating met Mundial.”

Bestrijding uienvlieg

Zonder die coating hebben telers geen chemisch bestrijdingsmiddel meer tegen de uienvlieg. Mundial heeft tevens nevenwerking op trips. Bovendien zorgt het – afgezet tegen de voorgaande jaren – hoge prijsniveau voor animo voor de uienteelt.

Lichte krimp areaal voorzien

Desalniettemin ziet Jaap Jonker, die terug is bij uienzaadbedrijf De Groot en Slot, het gele zaaiuienareaal licht krimpen voor 2019. “Ik denk dat de krimp in het Zuidwesten, door enkele moeilijke jaren op rij, het gemiddelde naar beneden haalt, ondanks groei in alle noordelijke teeltregio‘s.”

“In het Zuidwesten wordt nog veel getwijfeld na alle ellende daar met de lage opbrengsten. Niemand laat zijn grond braak liggen, maar het moet allemaal wel betaald worden. Niemand heeft zijn hoofd naar zaadbestellingen staan daar. Goede alternatieven zijn er ook niet voor uien.”

Goed saldo rode uien

Hij beaamt dat het zaad voor rode uien al nagenoeg is verdeeld onder de liefhebbers. “Daar winnen we zeker marktaandeel met rassen die het goed hebben gedaan. En rode uien doen het saldotechnisch al jaren goed.”

Van plantuien was minder uitgangsmateriaal beschikbaar door het moeizame groeiseizoen. In combinatie met de positieve marktverwachting raken deze snel uitverkocht. Het areaal plantuien krimpt dus in 2019.