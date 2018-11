Uienafzet blijft goed doorlopen

De afzet van uien loopt dit seizoen flink door, helemaal gezien de lage opbrengsten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat in de voorlopige raming uit van 44% minder uien. De uitvoer van uien zit tot en met medio oktober (week 42) op 339.162 ton, zo blijkt uit cijfers van het GroentenFruit Huis.

Hoewel de uitvoer 12% achter loopt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, gaat de afzet hard met een gemiddelde weekexport van 21.198 ton. Vorig seizoen werd een recordhoeveelheid geëxporteerd en zijn daardoor veel uien afgezet. Vergeleken met seizoen 2016-’17 in dezelfde periode (349.869 ton) ligt de uienexport 3% achter.

Veel uien naar Afrika

De meeste uien zijn naar Senegal gegaan met 55.723 ton (t/m week 42). De relatief late opening van de Senegalese grens en het hoge prijsniveau maakt dat de uitvoer naar dit Afrikaanse land achter loopt op vorig jaar. Ivoorkust is dit seizoen daarentegen goed aan de markt en heeft al 51.711 ton uien ontvangen. Dat is 9% meer dan het land vorig jaar in dezelfde periode inkocht.

Verder zijn vaste afnemers zoals Groot-Brittannië en Indonesië deze periode van het afzetseizoen aan de markt. Het Verre Oosten en Azië verkiezen goedkopere uien, waardoor Maleisië ruim de helft minder dan vorig seizoen heeft afgenomen met 7.480 ton.