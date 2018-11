Tweederde bietenoogst verwerkt, nog 18% te rooien

Bietenverwerker Suiker Unie meldt dat tweederde van de bietenoogst, wat dit seizoen gelijk staat aan 4,3 miljoen ton, is verwerkt.

De verwachting van de eindopbrengst is 13,2 ton suiker per hectare, bij 76 ton wortelopbrengst en 17,4% suiker.

Het gemiddelde suikergehalte is na 11 campagneweken 17,3%. Vorige week bevatten de aangevoerde bieten maar liefst 18% suiker. Het nog te rooien areaal was maandag 26 november ook 18%. Een week eerder moest nog een derde van de bieten de grond uit.

Oogstrisico in december

“Als we dit tempo vasthouden, dan is er begin volgende week nog maar 5% over”, weet de agrarische dienst van Suiker Unie. Een laag percentage is wenselijk, gezien het oogstrisico dat de maand december met zich meebrengt. De Noordelijke zand- en veengronden hebben nog het meest te doen. De Noordelijke klei en Oost- en Zuid-Flevoland hebben met de laatste loodjes te maken.

Resultaten week 11

De beste score op suikergehalte is in de 11e campagneweek 18,7%, neergezet door de regio’s Midden Brabant-Zuid, Zuid-Limburg en de Groningse klei. De 18,6% suiker in de teeltregio’s Zuid-Beveland, Texel, Groningse zand en Friese klei mag er ook zeker zijn.

De gevallen neerslag vertaalt zich in het tarrapercentage: met de 9,4% van vorige week komt het campagnegemiddelde op 7,3%. De winbaarheid loopt licht op en zit gemiddeld op krap 90 punten.