Suikerproductie stokt op 13,2 ton per hectare

Cosun verwacht dat de suikerproductie dit jaar blijft steken op 13,2 ton per hectare. Dat is veel lager dan het 5-jaarlijkse gemiddelde van 14,4 ton.

Er is dit jaar ongeveer 86.000 hectare bieten geteeld. Dat betekent dat Suiker Unie door de droogte 189.000 ton suiker minder produceert dan op basis van het gemiddelde verwacht kon worden. Cosun verwacht een wortelopbrengst van 76 ton met een suikergehalte van 17,4%.

Tarragehalte laag met 8,8%

De bieten komen door het mooie najaarsweer schoon in de fabriek. De tarra blijft met 8,8% ruimschoots onder de 10%. Tot nu toe is gemiddeld 7% tarra aangevoerd met de bieten. Cosun schat dat 70% van de bieten is gerooid. De fabrieken hebben inmiddels 60% van de bieten verwerkt. Cosun verwacht dat de bietencampagne klaar is op 7 januari.