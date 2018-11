Suikerprijs in EU weer omlaag

De suikerprijs in de EU daalde opnieuw in september. In augustus werd suiker wat duurder, maar in de maand daarna zakte de suikerprijs bijna weer naar het dieptepunt van € 346 per ton dat in juli werd bereikt.

Door de lage suikerprijs verwachten de Europese suikerfabrikanten dat ze lage bietenprijzen gaan betalen voor oogst 2018. Suiker Unie draait voor het eerst in de geschiedenis met verlies. De Europese Commissie publiceert sinds 2006 iedere maand de gemiddelde prijs die in de Europese Unie voor geraffineerde suiker wordt betaald. In juli noteerde de Commissie met € 346 de laagste prijs ooit. In augustus steeg de gemiddelde suikerprijs naar € 350, maar in september zakte de verkoopprijs weer naar € 347. De Commissie publiceert de suikerprijs met een maand vertraging. De gemiddelde prijs in oktober is nog niet bekend. Suiker werd in augustus wat duurder omdat Brazilië minder suiker exporteerde. Het land produceerde minder suiker en er werd meer ethanol uit suiker gemaakt dan voorgaande jaren, dat laatste vanwege de lage suikerprijs en de gestegen olieprijs. Maar de grote suikervoorraad in de wereld blijft voorlopig druk houden op de suikerprijs.