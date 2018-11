Slechtste score in nacontrole pootgoed in 10 jaar

NAK heeft tot nu 25,7% van het pootgoed in de nacontrole in klasse verlaagd. Dat is de slechtste uitslag in zeker 10 jaar.

Begin november 2008 stond de stand in de nacontrole op 20% klasseverlagingen. De keuringsdienst heeft 77,1% van het te onderzoeken areaal beoordeeld in de nacontrole. De slechte resultaten in de nacontrole komen niet als een verrassing. Volgens keuringsdienst NAK waren er dit jaar vroeg in het groeiseizoen al luizenvluchten. Terwijl telers laat zijn gestart met selecteren omdat het gewas zich traag ontwikkelde door koude en soms heftige regen. Door het warme weer later in het groeiseizoen was de luizendruk hoog, waardoor meer risico is ontstaan op virusoverdracht. Bovendien was virusziek moeilijk te herkennen in aardappelplanten door de verlepte gewasstand en het lichte, zonnige weer. 87% van de partijen bemonsterd De bemonstering voor de nacontrole loopt tegen het einde, meldt de keuringsdienst. 87% van de partijen is bemonsterd. Van de bemonsterde knollen heeft de NAK tot nu toe ruim 3,6 miljoen knollen (74%) onderzocht. De afronding van de onderzoeken ligt iets achter ten opzichte van vorig jaar. NAK verwacht dat 95% van de nacontrole op 23 november is afgerond.