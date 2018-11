Resistentere chipsaardappel voor Croky

In Wallonië is een nieuwe aardappelvariëteit ontwikkeld die beter bestand is tegen phytophthora.

Dat meldt Vilt, het Vlaams infocentrum voor land- en tuinbouw. Louisa is een aardappel die bestemd is voor de chipsindustrie. Als gevolg van een betere resistentie zijn minder fungicidenbespuitingen nodig gangbare rassen op de markt. Zoektocht naar resistenter ras Het nieuwe aardappelras kwam tot stand via klassieke veredeling. Het onderzoekscentrum Centre Wallon de Récherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W) werkte 10 jaar lang aan de ontwikkeling. De zoektocht naar een resistentere chipsaardappel werd ingegeven door de vraag bij aardappeltelers naar een variëteit die beter bestand is tegen de aardappelziekte dan Bintje, de variëteit die toen het vaakst werd aangeplant. In 2007 startte CRA-W zijn onderzoek door het kruisen van 2 bestaande variëteiten: Gasoré en Victoria. De halfvroege Louise kan zowel voor de gangbare als de biologische teelt worden gebruikt en is uitermate geschikt als chipsaardappel. Afzet van Louisa-aardappelen Afgelopen seizoen is Louisa al geteeld door 4 Waalse akkerbouwers op een oppervlakte van 5,5 hectare. Daarvan is 2,5 hectare voorzien voor de teelt van pootgoed en 3 hectare gaat naar de verwerkende industrie. De afzet van de Louisa-aardappelen is voorbehouden aan chipsfabrikant Roger&Roger, bekend van het merk Croky. Roger&Roger was betrokken bij de ontwikkeling van de aardappel.