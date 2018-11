Prestatieprijs Avebe voor het eerst boven € 85

Avebe heeft over boekjaar 2017-’18 een record-prestatieprijs gerealiseerd van € 85,81 per ton aardappelen. Dat is € 3,65 meer dan de prestatieprijs in boekjaar 2016-’17.

Avebe realiseert voor het zevende jaar achter elkaar een prestatieprijs boven € 75, een niveau dat Avebe voor 2011 nooit heeft gehaald. De coöperatie streeft op termijn naar een prestatieprijs van € 90.

De netto-omzet steeg in boekjaar 2017-’18 met 4,7% naar € 577 miljoen. Het coöperatief resultaat komt op € 7,8 miljoen. Dat is 24% meer dan vorig boekjaar (€ 6,3 miljoen). Avebe wil bijna € 2,9 miljoen van het netto-resultaat uitbetalen als nabetaling. Dan wordt 98% van de prestatieprijs uitbetaald aan de leden van de aardappelcoöperatie. De ledenraad beslist hier in december over.

Goede oogst en goede prijs

Bert Jansen - Foto: Hans Banus

Bestuursvoorzitter Bert Jansen vindt 2017-’18 een prachtig jaar. “We hebben veel aardappelen kunnen verwerken. Terwijl de prestatieprijs met € 85,81 een nieuw record bereikte. In het verleden stond de aardappelprijs onder druk bij een goede oogst. In het afgelopen boekjaar hebben we een goede oogst gecombineerd met een record-aardappelprijs. Het geeft aan dat Avebe goed op koers ligt.”

Nog hogere prestatieprijs voor 2018-’19 verwacht

Het lopende boekjaar wordt een uitdaging voor Avebe. Jansen schat dat de Avebe-leden 25% minder zetmeelaardappelen hebben geoogst. “Door de kleinere aanvoer ontstaat onderbezetting in onze fabrieken. En we hebben minder product om te verkopen. Toch verwacht ik dat we voor oogst 2018 een nog hogere prestatieprijs kunnen realiseren. Maar dan is het wel een voorwaarde dat we alle beschikbare aardappelen van onze leden ontvangen.”