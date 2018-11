PotatoNL zet na een jaar puntjes op de i

De landelijke aardappelnotering bestaat deze week 1 jaar. Voorzitter van PotatoNL Mark Brantjes kijkt met trots terug op de afgelopen periode.

In het samenwerkingsverband tussen de beurs LNCN, ZLTO, Vavi en NAO de hele keten betrokken. De commissie heeft het afgelopen jaar nog meer de puntjes op de i gezet met alle betrokkenen.

‘Goed om in tam jaar te starten’

De notering startte vorig jaar op 14 november met € 3 tot € 5 per 100 kilo voor categorie 1 en met € 4 tot € 7 voor categorie 2. PotatoNL noteert vandaag op € 25 tot € 30 (cat. 1) en op € 29 tot € 32,50 (cat. 2). “We dachten dat het goed was om in een tam jaar te starten”, zegt Brantjes. “Maar we hebben de dynamiek in de aardappelmarkt onderschat. De commissie moest aan elkaar wennen en de regels en het protocol moesten eigen worden gemaakt.”

Anders formuleren rassengroepen

Een aantal wijzigingen is voor het tweede jaar doorgevoerd. Het contractvolume is verhoogd van 50 ton naar 100 ton. Een tweede aanpassing is dat PotatoNL de rassengroepen wat anders gaat formuleren. Er is vorig jaar gestart met 5 fritesnoteringen; 2 categorieën en 3 rassen (Agria-, Fontane- en Innovator-groep). Vanaf vandaag wordt niet het ras, maar de bestemming leidend. Verschillende rassen zijn gekoppeld aan een bestemming; verse frites (Agria, Markies, Victoria), fastfood frites (Innovator, Markies, Russet Burbank, Zorba) en regular frites (Bintjes, Challenger, Fontane, Premiere, Ramos).

Brantjes: “Het kan zijn dat in een jaar bijvoorbeeld Markies wordt afgezet naar meerdere bestemmingen, dan wordt dit ras in meerdere categorieën meegenomen. We denken hiermee transparant te zijn naar de sector.”