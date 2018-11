Pootgoedteler betrapt op omkatten aardappelen

Een grote pootgoedteler in Luttelgeest (Flevoland) is betrapt op het omkatten van consumptieaardappelen naar pootaardappelen. Breeders Trust schat dat het om minstens 200 ton consumptieaardappelen gaat.

De fraude is deze maand ontdekt, zegt directeur Geert Staring van Breeders Trust, een organisatie die toeziet op handhaving van het kwekersrecht. “We zijn altijd alert op het omkatten van consumptieaardappelen naar pootaardappelen, zeker als ze op 1 bedrijf worden geteeld. Maar we hebben nog nooit een teler op heterdaad kunnen betrappen tijdens het toevoegen van consumptieaardappelen aan pootaardappelen.”

Selectiekar niet bij NAK aangemeld

Breeders Trust kwam de fraude op het spoor doordat met een selectiekar in een perceel aardappelen werd gereden dat niet bij de keuringsdienst NAK was aangemeld. Tijdens de oogst zijn de vrachten gevolgd zodat duidelijk werd bij welke teler de aardappelen werden opgeslagen. Breeders Trust schakelde de NAK in die de teler op heterdaad betrapte tijdens het labelen van pootgoed vermengd met consumptieaardappelen.

Proefrooiing vergeleken met NAK-certificaten

Breeders Trust heeft gegevens van proefrooiingen bij vergelijkbare pootgoedbedrijven vergeleken met de certificaten die door de NAK aan de maatschap zijn verstrekt. Staring: “We hebben gekeken hoeveel pootgoed de teler voor eigen gebruik heeft achtergehouden. Daaruit blijkt dat hij ook meer pootgoed heeft achtergehouden dan dat hij aan de kweekbedrijven heeft gemeld.”

Agrico voert ‘indringend gesprek’ met teler

Het betreft maatschap H. in Luttelgeest die ruim 100 hectare pootgoed had aangemeld voor de veldkeuring. Hij teelde onder meer de rassen Fontane en Innovator. Fontane is van coöperatie Agrico. “We gaan een indringend gesprek voeren met deze teler”, zegt directeur Jan van Hoogen. “Het zal er wel op uitkomen dat hij nooit meer pootgoed voor ons kan telen. Want dit kan natuurlijk niet.”

Volgens Van Hoogen zijn de administratiesystemen van Agrico ingericht op het opsporen van fraude. “Als we op basis van een proefrooiing 30 ton per hectare verwachten en een teler levert veel meer, dan gaan hier alle alarmbellen af.”