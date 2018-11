Poolprijs uien Agrifirm aflandpool € 21 per 100 kilo

De poolprijs voor de uien aflandpool van Agrifirm is uitgekomen op € 21 per 100 kilo voor gele uien en € 29,40 voor rode uien.

Dat heeft Agrifirm bekendgemaakt. Leden van Agrifirm ontvangen bovenop de poolprijs medio 2019 nog een ledenvoordeel. Hiermee komt de poolprijs op respectievelijk € 21,10 (gele uien) en € 29,50 (rode uien) per 100 kilo.

‘Prima resultaat’

Met een poolprijs van € 21 heeft Agrifirm een prima resultaat neergezet, aldus Agrifirm zelf. De gerealiseerde uienpoolprijs loopt in de pas bij het aflandseizoen van 2018. Bij de start van het af-landseizoen lagen de prijzen voor gele uien rond de € 15 en bij het slot zaten de prijzen rond de € 25. De verwachting is dat de uienprijzen verder kunnen stijgen en dat geeft veel vertrouwen in een goed resultaat voor de bewaarpools van Agrifirm.

Gevolgen van droogte en warmte

De droogte en warmte heeft zijn sporen nagelaten in veelal matige tot zeer matige opbrengsten. Dit jaar komt de gemiddelde opbrengst in de aflandpool uit op 40 ton per hectare. In oogst 2017 was de gemiddelde opbrengst in de aflandpool ruim boven de 60 ton per hectare.

Wat opvalt: de mooiste, blanke uien komen dit jaar uit Groningen, Drenthe en Friesland. De oogst van 2018 verliep vlekkeloos. De logistiek functioneerde dit jaar volgens de verwachtingen. De uien werden schoon en droog geoogst, dus er is nauwelijks sprake van tarrakorting. Kortom: perfect verlopen.