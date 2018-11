Polen staat neonicotinoïde toe in bietenzaad

Akkerbouwers in Polen mogen volgend jaar bietenzaad gebruiken dat is behandeld met neonicotinoïden.

De ontheffing geldt alleen voor 2019. De EU verbood eind april het gebruik van de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam in open teelten.

De Poolse bietentelersvereniging KZPBC meldt dat landbouwminister Jan Krzysztof Ardanowski een ontheffing geeft die geldt tussen 8 januari en 7 mei.

KZPBC-voorzitter Krzysztof Nykiel is blij met de ontheffing. “De suikerbietenteelt is onaantrekkelijk voor bijen. Bovendien wordt na bieten vaak graan geteeld, een gewas dat ook onaantrekkelijk is voor bijen. En dankzij de zaadbehandeling hoeven de telers veel minder insecticiden te spuiten tijdens het groeiseizoen.”

Neonicotinoïden in Nederland verboden

Polen is de 6e lidstaat die een ontheffing geeft voor het gebruik van neonicotinoïden als zaadbehandelingsmiddel. Eerder deden Tsjechië, Denemarken, Slowakije, Roemenië en Hongarije hetzelfde. Polen gaf vorig jaar ook een ontheffing voor een zaadbehandeling van koolzaad met neonicotinoïden. In Nederland zijn de stoffen verboden in alle open teelten.

Alleen ontheffing als middel onmisbaar is voor teelt

Neonicotinoïden zijn systemische insecticiden die de plant opneemt, waardoor ze ook terecht komen in de nectar en het stuifmeel. Wetenschappers stellen dat de stoffen vanwege hun systemische werking schadelijk zijn voor bijen. Daarom stelde Brussel dit verbod in. Lidstaten kunnen alleen een ontheffing geven als het middel onmisbaar is voor een bepaalde teelt.