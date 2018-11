Peelland Agro in Liessel stopt met preiteelt

Peelland Agro heeft besloten een punt te zetten achter het telen van prei. Markttechnische overwegingen liggen hieraan ten grondslag, het gaat niet om een faillissement. Een online veiling van machines en materialen sluit op 12 november.

Twan van der Velden (Peelland Agro) specialiseerde zich in de loop der jaren in de teelt van prei. De laatste jaren ging het om circa 105 hectare. Ondanks pogingen het rendement van de teelt middels enkele samenwerkingsverbanden op peil te houden, heeft Van der Velden nu besloten definitief te stoppen met het telen van prei. Dat besluit werd in maart 2018 al genomen, maar de reeds bestelde planten zijn nog wel geplant. De laatste werden begin september geoogst.

Online veiling

De online veiling startte op 31 oktober en sluit op 12 november. Onder de virtuele hamer komen onder andere een schonings- en snijlijn van het merk Widontec, een Agrifac zelfrijdende veldspuit uit 2009 en kortsnijmachines van Verbruggen en Christiaens. Verder enkele Fendt en Massey Ferguson trekkers, waaronder trekkers uit 2016 en 2017.

In totaal gaat het om 231 kavels. Die zijn komende zaterdag 10 november tussen 10:00 en 16:00 uur te bezichtigen op het bedrijf aan de Eikenlaan 33 in Liessel. Troostwijk Veilingen organiseert de veiling. Klik hier voor de specifieke details over de veiling.