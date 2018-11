Ontheffing neonicotinoïden komt te laat voor bieten

Suiker Unie heeft de overheid toestemming gevraagd bietenzaad te mogen behandelen met neonicotinoïden.

Zelfs als de aanvraag nu wordt toegekend, komt die te laat om het hele bietenareaal met gecoat zaad in te zaaien. “De capaciteit ontbreekt om alle zaad op tijd te coaten”, zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van coöperatie Cosun, eigenaar van Suiker Unie. “In december start de verkoop van bietenzaad.”

De EU verbood eind april het gebruik van de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam in open teelten. Lidstaten kunnen een uitzondering maken. Inmiddels mag in 6 lidstaten (Polen, Tsjechië, Denemarken, Slowakije, Roemenië en Hongarije) bietenzaad worden gecoat met een neonicotinoïde om insectenvraat te voorkomen. De lidstaten stellen dat bestuivers geen last hebben van neonicotinoïden in bieten omdat dit gewas niet bloeit. In België loopt ook een aanvraag.

We willen gecoat zaad alleen gebruiken in die regio’s waar meer kans is op schade door insecten

Ook vrijstelling laagrisico-insecticiden ingediend

De aanvraag van Suiker Unie wordt nu beoordeeld door de NVWA en het toelatingscollege Ctgb. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, moet uiteindelijk beslissen.

De Lugt hoopt op een positieve reactie van Schouten. “Het creëert een ongelijk speelveld als sommige lidstaten wel neonicotinoïden mogen gebruiken en andere niet. We willen gecoat zaad alleen gebruiken in die regio’s waar meer kans is op schade door insecten. Daarnaast hebben we ook een aanvraag ingediend voor een vrijstelling van alternatieve middelen. Laagrisico-insecticiden die in andere gewassen zijn toegelaten, kunnen dan ook in bieten worden gebruikt. ”