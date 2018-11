Nieuw zomergerstras op Aanbevelende Rassenlijst

Het nieuwe zomergerstras Prospect is opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst 2019. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Het ras Prospect is gekweekt door de Deense kweker Sejet uit Horsens. Vertegenwoordiger van het ras in Nederland is Semundo in Winschoten.

Ziektebestrijding op zand noodzaak

Kenmerk van het ras is zijn hoge korrelopbrengst. Op zand met ziektebestrijding scoort Prospect met een score van 103 het beste van alle rassen. Zonder ziektebestrijding op zand blijft de korrelopbrengst echter fors achter. Prospect scoort dan met 96 de laagste score van alle rassen op de rassenlijst.

Geen nieuwe zomertarwerassen op rassenlijst

Ook heeft CSAR de Aanbevelende Rassenlijst 2019 voor zomertarwerassen gepubliceerd. Alleen de cijfers zijn geactualiseerd volgens de nieuwste inzichten. Er zijn geen nieuwe rassen op de rassenlijst opgenomen.