Minieme aardappelvoorraad in België

De aardappelvoorraad in België is in jaren niet zo klein geweest. Er ligt een derde minder dan in 2017 en 17% minder dan het 5-jarig gemiddelde.

Het aandeel vrije aardappelen daarin is bovendien slechts half zo groot als vorig jaar om deze tijd. Dat blijkt uit de eerste voorraadpeiling door PCA/Fiwap.

Op 1 november 2018 bedroeg de voorraad in opslag 2,61 miljoen ton. Dat is het laagst in 4 jaar en vergelijkbaar met 2013. Toen kwamen de aardappelen echter van een kwart kleiner areaal. De verwerkende industrie echter is de afgelopen jaren sterk gegroeid, en heeft dus flink meer aardappelen nodig.

De schuren bevatten hoofdzakelijk contractaardappelen. Telers hebben verhoudingsgewijs niet veel vrij te verkopen. Het volume vrije aardappelen is nog maar de helft van dat van vorig jaar, terwijl het volume contractaardappelen slechts 17% kleiner is dan vorig jaar.

Fontane is qua volume het grootste ras. 1,22 miljoen ton van de 2,61 miljoen ton is Fontane, een aandeel van 47%. 17% van de aardappelen in opslag is Bintje en de rest zijn bewaarrassen als Innovator, Challenger en Royal.

Magere opbrengst, veel aardappelen geïmporteerd

Voor 1 november zijn al 0,23 miljoen ton vroege aardappelen en 0,65 miljoen ton bewaaraardappelen afgeleverd. In totaal dus 0,88 miljoen ton. Dat is erg weinig, normaal is rond de 1,2 miljoen ton al afgeleverd. Reden dat in november minder is afgeleverd is de magere opbrengst en waarschijnlijk veel import.

In vergelijking met vorig jaar heeft de Belgische industrie voor november meer vrije aardappelen afgenomen en minder contractaardappelen. Ook de glasbintjes die niet bewaarbaar zijn, zijn met voorrang door de industrie verwerkt.

Industrie wil prijs aardappelen beteugelen

Daarnaast blijkt uit andere cijfers dat de Belgische industrie voor november veel aardappelen heeft geïmporteerd. Met andere woorden: de industrie ‘bewaart’ contractaardappelen voor later in het seizoen en heeft eerst de vrije aardappelen opgekocht, tegen in haar ogen nog enigszins acceptabele prijzen. Door veel contractaardappelen op te schuiven naar later in het seizoen, hoopt de industrie de aardappelprijs de komende tijd enigszins in toom te kunnen houden.