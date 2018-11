Meer zekerheid teler en afnemer op biologische markt

Op 20 november tekende Provincie Groningen een convenant met 16 ketenpartners uit de biologische sector. Doel: vraag en aanbod van biologische gewassen dichter bij elkaar te brengen.

Aanleiding voor het convenant is onzekerheid over vraag en aanbod bij boeren en afnemers, meldt provincie Groningen. Akkerbouwers weten vaak niet wie hun oogst afneemt en verwerkt, terwijl afnemers vaak niet weten welke boeren biologische producten aanbieden.

Deelnemen aan convenant niet vrijblijvend

Deelname aan het convenant is niet vrijblijvend. Enerzijds biedt de provincie mogelijkheden aan akkerbouwers en afzet- en verwerkingspartijen, anderzijds moeten deze partijen voldoen aan voorwaarden als transparantie en bereidheid tot het delen van kennis en netwerken.

Rendabel verwerken biologische gewassen

Met het programma ‘Stimuleren Biologische Landbouw’ wil Provincie Groningen bijdragen aan de jaarlijkse stijging van biologische bedrijven in Nederland. Provincie Groningen is al 3 jaar bezig met informeren en stimuleren van biologische landbouw. Voor Groningse biologische akkerbouwers was het tot nog toe de grote vraag wie hun gewassen afneemt en verwerkt. Veel afzet- en verwerkingsbedrijven liggen in Midden- en Zuid-Nederland. Met dit convenant zetten de betrokken partijen zich actief in om voldoende biologische gewassen in Groningen te produceren en rendabel te verwerken.