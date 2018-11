Marijke Folkers nieuwe voorzitter RvC bij Avebe

Marijke Folkers-In ’t Hout (35) is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Avebe.

Folkers-In ’t Hout is commissaris bij de aardappelcoöperatie sinds 2016. Ze volgt Hans Hoekman (60) op, die de voorzittershamer sinds 2005 in handen had. Folkers-In ’t Hout is mede-eigenaar van een landbouwbedrijf in Veendam met akkerbouw, pluimvee en varkens. Volgens Avebe heeft zij veel bestuurlijke ervaring en ook een ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Lees verder onder de foto

Marijke Folkers-In ’t Hout (links) is commissaris bij de aardappelcoöperatie sinds 2016. Ze volgt Hans Hoekman (60) op, die de voorzittershamer sinds 2005 in handen had. - Foto: Avebe

Hoekman is 25 jaar bestuurder geweest bij Avebe. Hij werd voorzitter van de raad van commissarissen na een zeer moeilijke periode voor de coöperatie. Door verliesgevende buitenlandse activiteiten, afboekingen en reorganisatiekosten boekte Avebe in 2004/2005 een verlies van ruim € 69 miljoen en in het boekjaar erna nog eens een verlies van € 4,6 miljoen. De andere uitdaging voor Hoekman was dat Avebe vanaf oogst 2012 geen subsidie meer zou krijgen uit Brussel. Die was goed voor € 14 miljoen aan inkomsten.

Nieuwe strategie Avebe

Daarom besloot de coöperatie in 2006 tot een nieuwe strategie. Die is gebaseerd op het zo veel mogelijk vermarkten van zetmeel en eiwit uit aardappelen op markten met een hogere toegevoegde waarde. De strategiewijziging leidde tot betere aardappelprijzen voor de leden. De laatste 6 boekjaren ligt de prestatieprijs boven € 75 per ton, een niveau dat Avebe daarvoor nooit heeft gehaald. Avebe is een coöperatie met ongeveer 2.300 leden in Nederland en Duitsland.