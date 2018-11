LTO wil risico aardappelteler eerlijker verdelen

LTO wil dat het risico van een slechte oogst niet alleen bij de aardappelteler wordt neergelegd.

De LTO-vakgroep Akkerbouw praat met de VAVI, de vereniging van aardappelverwerkers, over de inkoopvoorwaarden voor fritesaardappelen. Dat zei voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw op een ledenbijeenkomst in Midwolda. “Door de droogte en hitte zijn er veel minder aardappelen. Daardoor stijgen de prijzen voor vrije aardappelen. Maar veel telers hebben minder aardappelen geoogst en moeten ze tegen de veel lagere contractprijs afgeven aan de verwerkers.”

Risico beter verdelen over keten

Van Wenum wil nog niets zeggen over de voortgang van de gesprekken met de VAVI. “Onze inzet is dat het risico van een slechte oogst niet volledig bij de aardappeltelers wordt neergelegd, zoals nu wel het geval is. We willen dat het risico beter wordt verdeeld over de keten. Alhoewel we wel beseffen dat ook de verwerkers last hebben van de kleine aardappelaanvoer.”

Margeverdeling tegen het licht houden

“Daarnaast zien we dat de prijzen van aardappelproducten in de supermarkten stijgen, maar dat de telers de contractprijs krijgen. Wij vinden dat de margeverdeling in de keten goed tegen het licht moet worden gehouden. We praten uiteraard alleen over de inkoopvoorwaarden en niet over de aardappelprijzen zelf. Dat mag niet volgens de kartelwetgeving. De prijs is een zaak tussen teler en verwerker.”