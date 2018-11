Kortere bietencampagne door lagere wortelopbrengst

Suiker Unie verlaagt de opbrengstprognose van deze bietencampagne naar een gemiddelde wortelopbrengst van 77 ton per hectare, meldt de agrarische dienst op de website.

Door de verlaging van de opbrengstprognose neemt de verwachte campagnelengte met 2 weken af, waardoor de einddatum op 7 januari is gezet. Hierdoor vervroegen de data waarop bieten klaar moeten liggen. Een deel van de telers is hier al over geïnformeerd.

Suiker Unie adviseert telers om zo snel mogelijk te rooien, aangezien er voor volgende week winters weer op voorspellingen prijkt. De oogstomstandigheden zijn gunstig en de bewaarduur maximaal 7 weken.

Het suikergehalte van de oogst blijft hoog: afgelopen week gemiddeld 17,8%. De verwachting van het campagnegemiddelde is 17,4%. De tarra was vorige week gemiddeld 8,6%. Het campagnegemiddelde wordt geschat op 7,8% tarra.