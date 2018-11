IGC: tarweareaal groeit volgend jaar

De akkerbouwers in de wereld gaan volgend seizoen meer tarwe zaaien, omdat de prijzen hoger liggen dan in voorgaande jaren.

De International Grains Council (IGC) verwacht een groei van het tarweareaal met 1% naar ongeveer 220 miljoen hectare. De groei gaat plaats vinden in de EU, India, Rusland en de VS. Maar dat wil volgens de IGC niet zeggen dat de tarweproductie in 2019-’20 ook gaat toenemen. Wintertarwe maakt op het noordelijk halfrond een slechte start, stelt de organisatie van grote tarwe-exporterende en -importerende landen.

Als de IGC gelijk krijgt, is het voor het eerst in 4 jaar dat het wereldwijde tarweareaal groeit. De Russische overheid meldt dat de akkerbouwers in Rusland dit najaar 600.000 hectare wintertarwe meer hebben ingezaaid dan vorig jaar, waardoor het areaal groeit naar 17,6 miljoen hectare.

Graanvoorraden worden dit seizoen kleiner

Voor dit seizoen 2018-’19 laat het IGC de prognoses in het novemberrapport over de graanmarkt vrijwel gelijk aan die in de oktoberprognose. De IGC schat de wereldgraanproductie dit seizoen op 2.079 miljoen ton. Dat is 1,1% minder dan vorig seizoen.

Het graanverbruik in de wereld groeit echter verder. De IGC verwacht dit seizoen een verbruik van 2.137 miljoen ton. Dat is 1,2% meer dan vorig seizoen. De productie blijft 58 miljoen ton achter op het verbruik. Daardoor krimpen de wereldvoorraden graan dit seizoen naar 560 miljoen ton. Dat is de kleinste voorraad in 4 jaar.

De kleinere voorraden houden de graanprijzen op een hoger niveau dan in voorgaande jaren. De IGC noteert nu een prijsindex voor tarwe van 195 punten (100 = prijs januari 2000). Dat is 12% hoger dan een jaar geleden. De maisprijsindex van 173 punten is 4% hoger dan een jaar eerder. De gerstindex staat met 241 punten zelfs 23% boven het niveau van vorig jaar.