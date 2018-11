Hoge prijzen voor plantgoed in 2019

Door het beperkte aanbod zijn de prijzen van pootaardappelen en tweedejaars plantuien voor teelt 2019 hoog.

De kostprijs van pootaardappelen en tweedejaars plantuien kan door een beperkt aanbod € 300 tot € 1.000 per hectare stijgen, terwijl nog niemand weet wat de teelten in 2019 opleveren. Bovendien is de beschikbaarheid van rassen, en bij aardappelen de maatsortering, beperkt. Dat zal menig akkerbouwer hoofdbrekens geven bij de bouwplaninvulling, schetst adviesbureau Delphy in een nieuwsbrief. Een ander ras leidt vaak tot leermomenten, wat ten koste kan gaan van opbrengst of kwaliteit. “Bedenk dus vooraf of u de extra kosten en risico’s terugbetaald kunt krijgen en of een alternatief gewas een betere optie is.”