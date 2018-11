Groentesector: hogere contractprijs bij beregening

De verwerkers van industriegroenten in België overwegen om aparte contracten op te stellen voor percelen die beregend worden.

Voor de groenten van niet-beregende percelen krijgen de telers dan een lagere prijs, zegt Bernard Haspeslagh, voorzitter van de federatie van de Belgische groente- en fruitverwerkers (Vegebe), in een interview met de Vlaamse nieuwssite Vilt. Haspeslagh is tevens directielid bij groenteverwerker Ardo.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over de contracten voor oogst 2019 tussen telersorganisatie Ingro en de verwerkende industrie beginnen binnenkort. Beregening kost geld, zegt Haspeslagh. “Daar moeten boeren niet alleen voor opdraaien. Als wij onvoldoende kwalitatief product hebben om te verwerken, dan kost ons dat marktaandeel.”

Droogte

Industriegroenten staan kort op het land waardoor ze minder goed kunnen herstellen van wateroverlast of droogte dan gewassen met een langer groeiseizoen. Daardoor zijn de opbrengstverliezen vaak groot. Dat raakt ook de industrie, redeneert Haspeslagh. “Als we als industrie van onze boeren verlangen dat ze in beregening investeren, dan moeten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Wat mij betreft maken we een onderscheid in de contractprijs tussen beregende en niet-beregende teelten.”