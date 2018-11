Frauderende pootgoedteler krijgt voorwaardelijke straf

De frauderende pootgoedteler in Luttelgeest komt 3 jaar onder verscherpt toezicht te staan van keuringsdienst NAK. In die periode voert de NAK extra keuringen uit op kosten van de teler. Indien de teler in die periode weer in de fout gaat, dan kan de NAK de certificering definitief stop zetten. Dit weet Boerderij uit betrouwbare bron.

Directiesecretaris Arjan Kroon van de NAK wil de maatregelen bevestigen noch ontkennen. “Ik geef alleen weer wat de wettelijke maatregelen zijn die de NAK kan opleggen. Die staan in artikel 20A van de Regeling Verhandeling Teeltmateriaal. Als iemand onvoldoende zorg en aandacht besteedt aan de productie van uitgangsmateriaal, dan kan de NAK de certificering tijdelijk opschorten.” De teler heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het besluit Als tijdens de voorwaardelijke opschorting blijkt dat de ondernemer toch geen goede producent is, pas dan kan de NAK de certificering definitief stop zetten. Dat is de laatste 10 jaar een paar keer voorgekomen. Jurisprudentie op basis van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat zien dat de NAK als keuringsdienst niet in een keer de deur dicht mag gooien. Er moet eerst een waarschuwing zijn. De teler heeft de mogelijkheid bij de NAK en ook bij het CBb bezwaar te maken tegen het besluit van de NAK. De teler is niet bereikbaar voor commentaar. Fraude op heterdaad geconstateerd De maatschap in Luttelgeest in Flevoland heeft bij het sorteren bewust consumptieaardappelen door pootaardappelen gemengd. Breeders Trust, de organisatie die toeziet op naleving van het kwekersrecht, kreeg argwaan omdat de teler afgelopen zomer met een selectiekar door een perceel consumptieaardappelen reed. De teler werd deze maand op heterdaad betrapt door de NAK. Deze kwestie toont wel aan dat de pootgoedsector een zelfreinigend vermogen heeft Voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen vindt dat deze fraude absoluut niet door de beugel kan. “De teler is gevaarlijk bezig geweest. De betreffende aardappelen zijn waarschijnlijk niet getoetst op ring- en bruinrot. Dat had grote schade kunnen toebrengen aan de pootgoedsector.” Verder onderzoek naar teler volgt Breeders Trust doet verder onderzoek naar deze teler, zegt directeur Geert Staring. “We hebben sterke aanwijzingen dat de teler veel meer pootgoed voor eigen gebruik heeft achter gehouden dan hij het volgende jaar heeft uitgeplant voor zijn aangemelde areaal. Als blijkt dat dit klopt, krijgt hij een claim aan zijn broek. Deze kwestie toont wel aan dat de pootgoedsector een zelfreinigend vermogen heeft.”