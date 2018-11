Frans suikerbedrijf stort zich meer op de export

Het Franse Tereos, het tweede suikerbedrijf ter wereld, stort zich nog meer dan voorheen op de export.

Daartoe heeft Tereos in Noord-Frankrijk een groot logistiek centrum in gebruik genomen waarmee het markten in opkomende landen beter denkt te bedienen.

Producten verkocht aan 170 landen

Tereos heeft vestigingen in 17 landen over de hele wereld, waaronder een grote aanwezigheid in Brazilië waar het rietsuiker maakt. De producten worden verkocht naar 170 landen. In het noorden van Frankrijk, waar het zwaartepunt voor de coöperatie ligt, staan 9 fabrieken die bieten verwerken van 9.600 telers met in totaal 141.000 hectare.

Lees verder onder de tweet.

Logistiek centrum

Om de producten daarvan snel naar wereldwijde afnemers te krijgen heeft Tereos nu in Escaudoevres bij Cambrai een groot logistiek centrum laten bouwen. Daar wordt suiker in zakken verpakt en in containers gezet om per binnenvaartschip naar de havens aan de Franse noordkust te brengen. Tereos denkt daarmee jaarlijks een miljoen ton via binnenvaartwegen weg te zetten.

Dit logistieke centrum voor de wereldexport van suiker speelt een sleutelrol in onze strategie

“Met het einde van de quota die de Europese markt 50 jaar lang hebben beschermd is de suikersector overgegaan naar een nieuwe wereld waarin concurrentiekracht centraal staat. Dit logistieke centrum voor de wereldexport van suiker speelt een sleutelrol in onze strategie”, zegt bestuursvoorzitter Alexis Duval.