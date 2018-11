Fabrieken dicht vanwege aardappeltekort

Aardappelverwerkers leggen fabrieken dit jaar eerder of tijdelijk stil vanwege tekort aan aardappelen.

Avebe sluit 1 van zijn 2 zetmeelfabrieken al begin december in plaats van in februari. Het Duitse aardappelconcern Emsland Group, waar Nederlandse telers aan leveren, sluit eveneens eerder. Ook Aviko Rixona, waar vlokken en granulaten uit aardappelen worden geproduceerd, is de dupe van het aardappeltekort.

Aviko Rixona draait geen productie in kerstperiode

De fabrieken van Aviko Rixona draaien vanwege beperkte beschikbaarheid van grondstof momenteel niet op volle capaciteit. De beide fabrieken in Oostrum (Limburg) en Warffum (Groningen) produceren dit jaar daarom tijdelijk minder of niet, bevestigt Aviko Potato. Mocht het aanbod van aardappelen toenemen, dan wordt de productie weer opgeschaald.

Daarnaast zal Aviko Rixona gedurende de kerstperiode niet produceren. Het bedrijf verwacht ook dat het – als gevolg van een geringe beschikbaarheid van grondstof – met een langere zomerstop te maken krijgt.

Nederlandse aardappeloogst 20% lager

Bijkopen van vrije aardappelen voor de vlokken- en granulatenproductie is lastig, omdat er in het Noorden weinig vrije hoog drogestof-aardappelen te koop zijn. Door de droogte valt de aardappelopbrengst fors lager uit dan normaal. De NEPG schat dat de Nederlandse aardappeloogst 20% lager uitvalt dan gemiddeld.

De aardappelopbrengst geschikt voor zetmeel, vlokken en granulaten valt mogelijk nog flink lager uit dan het landelijk gemiddelde, omdat deze veelal op de drogere zand- en dalgronden in Noord-Nederland worden geteeld. 25 tot 30% lagere opbrengsten worden genoemd, maar er zijn ook telers die slechts een halve opbrengst oogsten van normaal.

Het gros van de gegroeide aardappelen is contractueel al vastgelegd, hoofdzakelijk door Avebe, Aviko Potato en Emsland Group. Vrije overaardappelen geschikt voor vlokken zijn daardoor nagenoeg niet aanwezig.

Duitse verwerkers dupe van karige aardappelopbrengst

De karige aardappelopbrengst speelt behalve Avebe ook andere producenten parten. Emsland Group schakelt 1,5 maand eerder dan normaal om van zetmeelproductie uit zetmeelaardappelen naar zetmeelproductie uit droge erwten. Daarnaast heeft Emsland Group ook de productie van granulaten en vlokken in Kloppenburg (Duitsland) op een lager pitje gezet en gaat de zomerstop eerder in.