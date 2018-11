EU moet veel tarwe kopen op wereldmarkt

De EU importeert veel meer tarwe dan vorig seizoen. De uitvoer loopt juist terug, vanwege de kleinere oogst van dit jaar.

De EU exporteerde dit seizoen tot nu toe (1 juli t/m 4 november) bijna 5,4 miljoen ton tarwe. Dat is 24% minder dan in dezelfde periode vorig seizoen. Toen stond de teller begin november op 7,1 miljoen ton. De EU importeert meer tarwe. De import staat nu op bijna 1,65 miljoen ton. Dat is 43% meer dan vorig seizoen.

Droogte treft tarweoogst EU

De EU heeft meer tarwe van buiten nodig, omdat de oogst dit jaar tegenviel door droogte. Er is dit jaar 128,4 miljoen ton zachte tarwe van de akkers gehaald. Dat was vorig jaar 143,2 miljoen ton. Dat is een daling van 10%. De EU hoort bij de top 3 van grootste tarwe-exporteurs in de wereld.

EU oogst 3% minder gerst

De EU is ook een hele grote exporteur van gerst, na Australië de grootste in de wereld. De EU verkocht dit seizoen tot nu toe bijna 1,9 miljoen ton gerst aan derde landen. Dat is 4,4% minder dan vorig seizoen. De EU oogstte dit jaar 57,3 miljoen ton gerst. Dat is 3% minder dan vorig jaar. De gerstimport bedraagt dit seizoen slechts een minimale hoeveelheid van 0,08 miljoen ton.