EU importeert meer suiker

De Europese Unie importeert meer suiker dan vorig seizoen.

De belangrijkste oorzaken zijn de lage suikerprijs op de wereldmarkt en de gedaalde suikerproductie in de EU.

De EPA/EBA-landen (een groep ontwikkelingslanden) verkochten van oktober tot en met november 165.191 ton suiker aan Europese afnemers. Dat is 69% meer dan in dezelfde periode vorig seizoen.

700% meer suiker uit Balkan-landen

Vanuit de Balkan-landen importeerde de EU de afgelopen 2 maanden 29.476 ton suiker. Dat is ruim 700% meer dan vorig jaar. De import binnen de zogenoemde TAXUD-importquota is iets gestegen naar 337.117 ton. Alleen vanuit de CXL-landen wordt minder suiker naar de EU verscheept. De import van 18.900 ton is bijna de helft van vorig seizoen.

3 oorzaken voor gestegen suikerimport

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) noemt 3 oorzaken voor de gestegen import. “Seizoen 2016/2017 was het laatste quotumjaar. Toen is veel buiten-quotumsuiker overgeheveld naar 2017/2018, het eerste seizoen zonder suikerquotering. Daardoor was er minder noodzaak vorig seizoen om suiker in te voeren. De tweede oorzaak is de lage suikerprijs op de wereldmarkt. Dat maakt import aantrekkelijker. En de EU produceert dit seizoen minder suiker, waardoor meer import nodig is.”

Minder suiker voor export

Door de lagere productie is ook minder suiker beschikbaar voor de export, zegt de woordvoerder. “Vorig seizoen 2017/2018 exporteerde de EU een enorme hoeveelheid van 3,5 miljoen ton suiker. Die export drukte de suikerprijs op de wereldmarkt. Er zijn nog geen exportcijfers bekend van die seizoen, maar ik verwacht dat de export op hooguit 2,5 miljoen ton uit zal komen. De daling komt omdat de EU dit seizoen minder suiker produceert.”