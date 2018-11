Duitsland scherpt eisen voor glyfosaat aan

Duitsland legt het gebruik van glyfosaat aan banden.

De Duitse milieuminister Svenja Schulze (SPD) wil boeren verplichten om 10% van hun areaal niet meer te bespuiten met chemische gewasbeschermingsmiddelen als ze glyfosaat gebruiken.

Vanaf 2023 wil Schulze totaalverbod

In 2023 verloopt de recent verlengde toelating van glyfosaat in de EU. Schulze wil daarna een totaalverbod op glyfosaat in Duitsland. Ze verbiedt per direct glyfosaat in ecologisch kwetsbare gebieden, parken en tuinen. Ook mag het onkruidbestrijdingsmiddel niet meer worden ingezet vóór het zaaien en in de stoppel. Gebruik als afrijpingsmiddel in graan is vanaf nu ook verboden.

‘Glyfosaat juist gebruiken’

Het debat over glyfosaat is politiek geworden in Duitsland en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten, zegt directeur Helmut Schramm van Bayer CropScience in het Duitse Handelsblatt. “Glyfosaat zorgt ervoor dat boeren zekerheid hebben over een goede oogst. Als je meer duurzaamheid wilt in de landbouw moet je glyfosaat juist gebruiken in plaats van verbieden.”

Spuitvrije zone van 20 meter

Het voorstel van Schulze gaat verder dan alleen glyfosaat. Als boeren middelen gebruiken die volgens het Federale Milieuagentschap (UBA) de biodiversiteit schaden, dan moeten deze boeren vanaf 1 januari 2020 10% van hun akkers als biodiversiteitsgebied beheren. Daar mogen geen chemische middelen worden gebruikt. Vanaf 2020 geldt ook een spuitvrije zone in Duitsland van 20 meter tot aan een watergang op alle percelen waar boeren gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die de UBA beoordeelt als schadelijk voor de biodiversiteit.