Dit is essentieel voor het succes van NKG

Hoe beter de principes van niet-kerende grondbewerking worden toegepast, hoe succesvoller het systeem.

Niet-kerende grondbewerking (NKG) is in 10 jaar een volwaardig systeem geworden. Dat zei onafhankelijk adviseur Sander Bernaerts van Naturim op de akkerbouw bodem- en bemestingsbijeenkomsten van coöperatie CZAV.

Volgens Bernaerts is in ruim 10 jaar veel ervaring opgedaan met het systeem van niet-kerende grondbewerking en zijn de haken en ogen aan het verdwijnen. Hoe beter de principes van een NKG-systeem worden toegepast, hoe beter de bodembiologie zijn werk kan doen en hoe minder een teler afhankelijk is van het gebruik van ijzer om zijn bodem in conditie te houden.

Bernaerts formuleerde 3 principes voor het NKG systeem:

continue minimale grondbewerking permanente organische bodembedekking vruchtwisseling

Dit is de ultieme vorm van NKG

De ultieme vorm van NKG is een no-tillage, geen grondbewerking maar direct in de stoppel zaaien. Dat is het beste voor de bodem. Hoe minder grondbewerking, hoe beter de aggregaatstabiliteit. Bernaerts geeft daarbij wel aan dat dat in een Nederlands bouwplan met aardappelen en suikerbieten geen optie is. Dan is een diepere grondbewerking soms nodig om sporen te wissen en de grond voldoende los te maken.

Een permanente grondbedekking is vooral nodig om de grond tegen inslag van regen te beschermen. De bescherming voorkomt niet alleen verslemping van de bovenlaag, maar voorkomt ook dat poriën in de bouwvoor dichtspoelen en daardoor minder water af kunnen voeren.

Zo kies je de juiste groenbemester

Met het principe van vruchtwisseling doelt Bernaerts op de inzet van groenbemesters. Deze beschermen de bodem in de periode dat er geen hoofdgewas staat. Omdat groenbemester in een NKG-systeem niet ondergewerkt kunnen worden is de soortkeus essentieel.

Vooral voor vroege fijnzadige gewassen is het nog een uitdaging om de juiste groenbemester te kiezen en die in de winter zo te bewerken dat deze in het voorjaar snel opdroogt en vroeg en zonder opstropen gezaaid kan worden.