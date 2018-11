Cosun verhoogt toewijzingspercentage bieten naar 100%

Coöperatie Cosun verhoogt het toewijzingspercentage voor de bietenteelt in 2019 van 95% naar 100% van de referentie.

De extra bieten zijn nodig om voor 2020 voldoende suiker beschikbaar te hebben. In juli stelde Cosun het toewijzingspercentage voor 2019 op 95% vanwege de verwachte overproductie. De productieprognose was toen 15,6 ton suiker per hectare. Inmiddels is de prognose naar beneden bijgesteld naar 13,4 ton suiker per hectare.

Geen suiker over voor opslag

Suiker Unie produceert dit jaar minder suiker en daardoor is geen suiker over om tot volgend verkoopseizoen in opslag te houden. Alle suiker die dit jaar geproduceerd wordt, is nodig om de klanten te kunnen bedienen. Dit betekent ook dat de productie in teeltjaar 2019 weer groter kan zijn.

Door verhoging van het definitieve toewijzingspercentage naar 100% geeft Cosun de leden de mogelijkheid een groter areaal bieten te telen.

Bietenprijs zal niet boven basisprijs uitkomen

Tegelijkertijd onderkent Cosun dat de bietenprijs 2019 niet veel boven de basisprijs van € 32,50 zal uitkomen. Dit vanwege de tegenvallende resultaten van Suiker Unie.

De leveringsplicht voor 2019 blijft 85% van de eerdere toewijzing van 95% van de ledenleveringsbewijzen (LLB’s). De leveringsplicht stijgt dus niet mee met de gestegen toewijzing. Concreet betekent dit dat over 2019 de leveringsplicht blijft staan op 80,75% van de LLB’s.