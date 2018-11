Contractprijzen aardappelen 2019 stijgen in België

De contractprijzen voor aardappelen stijgen volgend jaar in België. Een aantal verwerkers verwacht dat de prijzen voor de hoofdoogst richting het niveau van oogst 2017 gaan. Dat waren hogere prijzen dan in 2016.

Voor de vroege aardappelen verwacht Belgapom, de organisatie van verwerkers en handelaren, een prijsverhoging van 30%.

Clarebout

Aardappelverwerker Clarebout heeft de contractprijzen voor de vroege aardappelen deze week bekendgemaakt op de aardappelbeurs Interpom. Levering in de eerste helft van week 28 (vanaf 8 juli) levert € 200 per ton op. Iedere halve week dat later wordt geleverd, gaat er € 10 van de prijs af. De contractprijs daalt uiteindelijk naar € 120 voor levering in week 36 (begin september).

Deze prijzen voor de vroege aardappelen liggen € 40 tot € 45 hoger dan voor oogst 2018, zegt Yves Capoen, hoofd aankoop aardappelen bij Clarebout. “De contractprijzen voor de hoofdoogst zijn nog niet bekend.”

Agristo

Verwerker Agristo is nog aan het onderhandelen met de telers over de contractprijs, zegt Steven de Cuyper, directeur Agro bij Agristo. “Ik verwacht een stijging van de contractprijs richting die van oogst 2017. Dat was de hoogste contractprijs in 10 jaar.”

Lutosa

Aardappelverwerker Lutosa gaat volgend jaar ook meer betalen voor de aardappelen, zegt Emanuel van den Broeke, directeur Agronomie. “Maar die volatiliteit is niet goed. We willen liever een contractprijs die is gebaseerd op de kostprijs.”

Mydibel

Ook verwerker Mydibel verwacht hogere contractprijzen, zegt directeur Marc van Herreweghe. “Dan kunnen telers dit slechte jaar voor een deel compenseren.”