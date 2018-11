CZAV betaalt boeren € 1,3 miljoen terug uit omzet

Coöperatie CZAV keert een zogenoemde nakorting van € 1,3 miljoen uit aan boeren over de omzet van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, voer, uien- en maiszaad in boekjaar 2017-‘18.

Deze betaling geeft aan dat CZAV de kernactiviteiten met positieve cijfers heeft afgesloten.

Hoewel het groeiseizoen door overvloedige regenval laat en moeizaam van start ging, wordt 2018 gekenmerkt door de extreem droge en warme zomer. Dit heeft zijn weerslag op de landbouwproductie en leidt tot uiteenlopende resultaten bij de ondernemers.

Groei marktaandeel

De inzet van onder meer gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen is op de individuele bedrijven door de genoemde omstandigheden en uitwerking van wetgeving beduidend lager, merkt CZAV. Dankzij groei van het marktaandeel met nieuwe klanten zijn de omzetten bij CZAV minimaal op niveau gebleven, vertelt adjunct-directeur Ko Francke.

“Ons marktaandeel is een paar procent gegroeid door uitbreiding van ons werkgebied en animo voor het complete pakket dat wij bieden”, weet hij. “De noodzaak van een weerbaar teeltsysteem dringt steeds verder door en wij hebben programma’s die daarbij helpen.”

Hoogte nakorting varieert

CZAV betaalt komende week uit. De bedragen variëren sterk, afhankelijk van de omzet; van lage bedragen tot duizenden euro’s, schetst Francke. “€ 1,3 miljoen is een fors bedrag. Vaak zitten we lager. Een hoge nakorting is ook geen doel op zich. Scherp blijven en aan de wind varen met marktconforme prijzen wel.”

De jaarcijfers worden bekendgemaakt als het jaarverslag klaar is.