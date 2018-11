CNHi en Zasso brengen onkruidbestrijder XPower op de markt

XPower bestrijdt onkruid met elektriciteit. CNHi en Zasso vermarkten samen het apparaat van Zasso.

Er wordt een hoog voltage door de plant gejaagd, waardoor het onkruid afsterft. Ook test Zasso of het apparaat met een lager voltage het loof van aardappelen kan doden.

XPower is nieuwe manier van onkruid bestrijden

CNHi heeft interesse in de techniek, omdat het een nieuwe manier is om onkruid te bestrijden zonder chemicaliën. Gewasbeschermingsmiddelen als Roundup liggen onder vuur en recent heeft Brussel aangekondigd dat het einde oefening is voor het loofdodingsmiddel Reglone.

Fabrikant Zasso met de XPower op Potato Europe 2018. - Foto: Henk Riswick

Focus op precisielandbouw en duurzaamheid

Zasso en CNHi hebben beide afgelopen jaren gefocust op precisielandbouw en duurzaamheid. “Deze samenwerking is het begin naar meer”, zegt Maximilian Birle, hoofd product management bij CNHi. Dirk Vandenhirtz, CEO van Zasso, beschouwt de samenwerking met de multinational een logische stap. “Het dealernetwerk van CNHi opent voor ons de markt, wat ons als kleine nieuwe speler nooit zou lukken.”

De XPower is in de loop van 2019 te koop via CNHi.